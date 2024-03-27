Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

23 марта на ТНТ стартовало новое шоу «Невеста. Экстра Любовь», где главный холостяк среди экстрасенсов - Константин Гецати - будет искать свою вторую половину. События реалити разворачиваются в Марокко, куда Константин отправится в компании 16 девушек, хотя изначально на проект пришли 26 красавиц.

Как стало известно, одной из них стала девушка из Казани - Валерия Некрасова. Сразу при знакомстве с Константином девушка произнесла «исәнмесез» (в переводе с татарского - «здравствуйте») и сообщила, что она из Татарстана.

Автор фото: Личный архив Валерии Некрасовой

Валерия рассказала о том, как она решилась принять участие в шоу:

«Когда пришло приглашение, решение далось мне легко, я сразу согласилась. Во-первых, это интересно, во-вторых, это опыт, к которому, разумеется, относится прокачка твоего “Я”, и всей твоей “внутренней кухни” на глубинном уровне, в-третьих, вы видели жениха? (Смеется и одобрительно кивает.) Конечно, я позвонила ещё своему лучшему другу в лице моей мамы. Она дала добро, и от этого мне стало легче, я с радостью начала предвкушать, что же будет дальше».

Девушка признается, что ждет от участия в шоу «незабываемых и веселых эмоций, душевных приключений, и, в частности, любви, если она возможна».

Автор фото: Личный архив Валерии Некрасовой

Помимо яркой внешности у участницы из Татарстана есть любимое дело и хобби:

«Я – модель, снимаюсь в рекламных кампаниях, работаю с брендами. Я кайфую и наполняюсь от этого. Съемки — это творчество, поэтому это очень вдохновляет и дает силы. Ещё я фотографирую! Обожаю снимать красивые образы людей и их истории. Один взгляд на исходный кадр, и я уже знаю, как он будет выглядеть в конце. Это чудо, честно говоря. Хобби — это музыка! Я пою, пишу прозу, стихи и тексты. В свободное время люблю читать, ну и стараюсь встраивать в будние дни спорт, как могу, тут доля иронии. (Смеется.) В общем, вот такая моя жизнь».

Как стало известно из первого выпуска шоу, Валерии Некрасовой уже удалось покорить аланского провидца Константина Гецати с первого взгляда. Она получила заветную свечу и отправилась в числе 16 девушек в Марокко. Удастся ли девушке остаться в шоу и завоевать сердце холостяка – узнаем в новом выпуске шоу «Невеста. Экстра Любовь» в субботу в 21:30 на ТНТ.