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Детский омбудсмен Волынец рассказала о состоянии избитой матерью-садисткой в Казани девочки

Детский омбудсмен Волынец рассказала о состоянии избитой матерью-садисткой в Казани девочки

Фото: социальные сети

У детей матери, которая избивала двухгодовалую дочь на видео в Казани, медики не обнаружили следов побоев, рассказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в разговоре с изданием NEWS.ru. Тем не менее, по ее словам, сейчас несовершеннолетние находятся в больнице, хотя их состоянию ничего не угрожает, таким образом органы опеки решили "перестраховаться".

"Дети в больнице, их здоровью ничего не угрожает, состояние удовлетворительное, следов побоев не обнаружено. Но в отношении матери опека готовит документы на лишение родительских прав. <...> В больнице дети оказались после реакции опеки, чтобы перестраховаться", — рассказала Волынец.

По словам Волынец, жительница Казани уже лишена прав на старшего из детей, его воспитывает бабушка. Семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Волынец также подтвердила версию местных СМИ о том, что ролик задумывался как месть в отношении бывшего гражданского мужа женщины. Омбудсмен считает, что видео снималось, чтобы привлечь внимание возлюбленного, а не причинить вред девочке.

"К сожалению, мы видим, как детей используют как разменную монету, чтобы доказать свою правоту в отношениях с супругами. Могу предположить, что действие было направлено [больше] именно для привлечения внимания [мужа], чем на причинение вреда. <...> Отец пока в больницу к детям не приходил", — уточнила Волынец.

Следственные органы возбудили в отношении горе-мамаши дело. Они внимательно посмотрели видео, на котором она избила и выгнала на балкон малышку. Женщина обратилась в ролике к бывшему спутнику со словами о том, что их ребенок замерзнет и "сдохнет" на балконе, после чего она похоронит девочку, а он "на могилку будет ходить".

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