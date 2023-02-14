Детский омбудсмен Татарстана Волынец поздравила всех валентинкой с изображением Сталина

Детский омбудсмен Татарстана разместила в Сети "валентинку" с изображением Сталина

Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана, разместила в своем Telegram-канале открытку в виде сердечка, обрамленного цветами, внутри которого изображены советские вождь Иосиф Сталин и военноначальник Климент Ворошилов.

Картинка называется "сталинтинка". На ней — текст "14 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск)".