Детский омбудсмен Татарстана Волынец поздравила всех валентинкой с изображением Сталина
Фото: news.myseldon.com
Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана, разместила в своем Telegram-канале открытку в виде сердечка, обрамленного цветами, внутри которого изображены советские вождь Иосиф Сталин и военноначальник Климент Ворошилов.
Картинка называется "сталинтинка". На ней — текст "14 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск)".
"Сегодня есть нормальный праздник, а не какой-то Валентин", - отметила Ирина Волынец.