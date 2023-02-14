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Детский омбудсмен Татарстана Волынец поздравила всех валентинкой с изображением Сталина

Детский омбудсмен Татарстана разместила в Сети "валентинку" с изображением Сталина
Детский омбудсмен Татарстана Волынец поздравила всех валентинкой с изображением Сталина

Фото: news.myseldon.com

Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана, разместила в своем Telegram-канале открытку в виде сердечка, обрамленного цветами, внутри которого изображены советские вождь Иосиф Сталин и военноначальник Климент Ворошилов.

Картинка называется "сталинтинка". На ней — текст "14 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск)".

"Сегодня есть нормальный праздник, а не какой-то Валентин", - отметила Ирина Волынец.

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