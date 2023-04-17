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Детский омбудсмен Татарстана предложила ввести в России сразу два новых праздника

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила ввести в России сразу два новых праздника
Детский омбудсмен Татарстана предложила ввести в России сразу два новых праздника

Фото: открытые источники

Глава Национального родительского комитета и детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с предложением ввести в РФ сразу два новых праздника: День беременных и День благодарности родителям "Спасибо за жизнь".

Поскольку беременность длится 9 месяцев, День беременных предлагается отмечать аж дважды в год - 7 апреля и 7 октября, в одну из дат женщина, ожидающая ребенка, точно сможет отметить свое "интересное положение" и принять заслуженные поздравления.

День благодарности родителям "Спасибо за жизнь" не обязательно привязывать к определенной дате, достаточно будет установить ежегодный формат.

"Когда мы благодарны нашим мамам и папам за то, что они дали нам жизнь, то мы и сами, в свою очередь, показываем положительный пример своим детям, которые тоже потом становятся родителями", - отметила Волынец, говорят о важности такого праздника.

Свои законодательные инициативы Ирина Волынец уже отправила в федеральные органы.

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