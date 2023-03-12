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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала начать готовить девочек к семейной жизни с детского сада

Волынец предложила начать готовить девочек к семейной жизни с детского сада
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала начать готовить девочек к семейной жизни с детского сада

Фото: kp.ru

Детский омбудсмен Татарстана выступила с любопытной инициативой. В своем Телеграм-канале она предложила начать готовить девочек к семейной жизни еще в детском саду. По ее словам, важно внедрять понятия семейных ценностей с раннего детства.

«Включение во внеурочную деятельность в школах, техникумах, учреждениях молодежной политики занятий в кружках, секциях по формированию практических навыков ведения домашнего хозяйства, формирование ответственного отношения к репродуктивному здоровью и поведению», – написала Волынец.

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