Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила запретить вегетарианство для детей
Фото: открытые источники
Татарстанский детский омбудсмен Ирина Волынец предложила на федеральном уровне ввести запрет на веганство для детей, такая инициатива оформлена и направлена в Государственную думу, пишет РИАН.
Волонец уверена, что должны быть законные основания наказания родителей, которые принуждают детей становиться последователями веганства или сыроедения, если на такой тип питания нет показаний врача.
"Употребление детьми несоответствующей пищи или отсутствие определенных продуктов способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти", — пояснила Ирина Волынец.