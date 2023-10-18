Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила запретить вегетарианство для детей

Татарстанский детский омбудсмен Ирина Волынец предложила на федеральном уровне ввести запрет на веганство для детей, такая инициатива оформлена и направлена в Государственную думу, пишет РИАН.

Волонец уверена, что должны быть законные основания наказания родителей, которые принуждают детей становиться последователями веганства или сыроедения, если на такой тип питания нет показаний врача.