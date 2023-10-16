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"Дети от первого брака": в Казани хотят расширить льготы для семей мобилизованных

"Дети от первого брака": в Казани хотят расширить льготы для семей мобилизованных

Фото: социальные сети

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В Казани планируется расширить число получателей льгот для семей мобилизованных. Глава Управления соцполитики Казани Ирина Смирнова сообщила, что в перечень тех, кому положены льготы, предлагается добавить еще одну категорию - детей от первого брака мобилизованного, которые находятся на его иждивении.

"Ведется работа по внесению изменений в нормативные документы по оказываемым мерам поддержки для внесения еще одной категории — это дети от первого брака супруги, находящиеся на иждивении военнослужащего, участвующего в СВО", — заявила Смирнова.

Сейчас среди мер помощи семьям мобилизованных в столице Татарстана есть немало преференций. Так, 1953 ребенка получают в школах бесплатное горячее питание, от платы за садик освободили 1181 маму, транспортные карты получили 2100 детей, также выдали 3911 карт "Батыр".

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