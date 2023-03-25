Десятки трупов: в Татарстане бродячие псы загрызли кур, но есть их не стали

В Зеленодольске бродячие псы ликвидировали десятки кур, но есть их не стали

В Зеленодольске ночной набег стаи бродячих собак на подворья татарстанцев закончился гибелью десятков кур.

Местные жители сначала не понимали, что происходит: замки целые, куры мертвые, тушки не тронуты. Они недоумевали, что за хищник выходит охотиться без цели поесть. Однако позднее стало понятно - дело в собаках.

Пищи в микрорайоне собакам хватает, есть помойки, где просто добыть пропитание. А кур душат, видимо, для развлечения.

Жители обратились в прокуратуру Зеленодольска и просят привлечь к ответственности местные власти за бездействие в части решения проблемы с бесхозными животными.

