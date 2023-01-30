"Держитесь крепче!": синоптики предупредили жителей Татарстана об опасном ухудшении погоды с 31 января

В республиканском Гидрометцентре предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий в течение ближайших суток. 31 января в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. В столице Татарстана - в Казани - до 15 метров в секунду.

Также синоптики предупредили что температура воздуха во вторник повысится до +3, пройдет мокрый снег, местами - дождь. А потому следует быть внимательными водителя и пешеходам.

