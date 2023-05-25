Новости Казани
· Служба новостей

Депутаты из Татарстана предложили наказывать россиян, живущих за границей

Депутаты из РТ предложили ввести наказания для россиян, живущих за границей
Депутаты из Татарстана предложили наказывать россиян, живущих за границей

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Депутаты Госсовета Татарстана направили в Госдуму свои предложения по введению наказаний для россиян, живущих за границей. Силовикам предлагается дать право составлять протоколы на таких россиян по статьям, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии РФ.

По мнению татарстанских народных избранников, некоторые, живущие за рубежом "общественные лидеры и активисты" действуют против интересов РФ.

Как пишет "Ъ", предлагается ввести наказание за распространение в СМИ ложной информации, оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов РФ, разжигание вражды, за публичные призывы к нарушениям территориальной целостности России, за дискредитацию армии РФ, за призывы к введению ограничений и санкций против РФ и россиян.

Следующая новость ↓

Популярное

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра
Интересное в Казани
5 часов назад

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра

Новости Казани

7 часов назад

Раис Татарстана случайно рассекретил новую модель "Москвича" в Китае (фото)

Интересное в Казани

день назад

Безопасность труда – это основа: Транснефть-Прикамье поделилось результатами ежегодного конкурса среди сотрудников

дезинфекция от тараканов в квартире в люберцах

Лонгриды

день назад

"Как в Казани снять квартиру и не остаться без штанов": риэлтор дал ценные советы квартиросъемщикам

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

рейтинг косметологов в новосибирске в Новосибирске

Новости Казани

день назад

"Прогремело несколько выстрелов": в Казани на улице Тунакова неизвестный расстрелял мужчину

Новости Казани

8 часов назад

Всем в один день: в Татарстане вводится единый день выплат для женщин с детьми

Новости Казани

день назад

Без нее не пустят: детям в Татарстане при заезде в оздоровительные лагеря потребуется новая справка

Новости Казани

день назад

"Всем отдыхать!": жителей Татарстана ждут три короткие рабочие недели летом 2023 года

Новости Казани

день назад

В Казани зарегистрировали случай утечки опасного вещества с полигона "Химический" - жители жалуются на ядовитую вонь
Лонгриды
день назад

"Как в Казани снять квартиру и не остаться без штанов": риэлтор дал ценные советы квартиросъемщикам

"Как в Казани снять квартиру и не остаться без штанов": риэлтор дал ценные советы квартиросъемщикам

Новости Казани

минуту назад

Антимонопольная служба Татарстана вскрыла заговор в Минобразования РТ

Интересное в Казани

2 часа назад

Призы на 1 500 000 рублей для 313 победителей: казанцам раздают подарки за заказ продуктов в приложении

Новости Казани

16 минут назад

В Казани прохожие спасли женщину, которая потеряла сознание на остановке от жары

Новости Казани

21 минуту назад

В Казани будет открыт дилерский центр китайского премиального автомобильного бренда Hongqi
В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось
Новости Казани
день назад

В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось

Новости Казани

41 минуту назад

Суд дал условный срок жительнице Татарстана, поломавшей сыну-младенцу руки и ногу

Новости Казани

51 минуту назад

Депутаты из Татарстана предложили наказывать россиян, живущих за границей

Новости Казани

час назад

В Татарстане три объекта попали в ТОП-100 проектов РФ
В Казани зарегистрировали случай утечки опасного вещества с полигона "Химический" - жители жалуются на ядовитую вонь
Новости Казани
день назад

В Казани зарегистрировали случай утечки опасного вещества с полигона "Химический" - жители жалуются на ядовитую вонь