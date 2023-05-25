Депутаты из РТ предложили ввести наказания для россиян, живущих за границей

Депутаты Госсовета Татарстана направили в Госдуму свои предложения по введению наказаний для россиян, живущих за границей. Силовикам предлагается дать право составлять протоколы на таких россиян по статьям, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии РФ.

По мнению татарстанских народных избранников, некоторые, живущие за рубежом "общественные лидеры и активисты" действуют против интересов РФ.

Как пишет "Ъ", предлагается ввести наказание за распространение в СМИ ложной информации, оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов РФ, разжигание вражды, за публичные призывы к нарушениям территориальной целостности России, за дискредитацию армии РФ, за призывы к введению ограничений и санкций против РФ и россиян.