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Депутат из Казани объяснил, почему город так массово и безобразно застраивается новыми ЖК

Депутат из Казани объяснил, почему город так массово и безобразно застраивается новыми ЖК

Фото: 116.ru

Депутат Казгородской думы Алексей Серов ответил на жалобы жителей города на строящиеся дома в городе впритык друг к другу. Как пишет 116.RU, народный избранник указал на проблемы национального проекта и нормативов застройки города он сказал, что проблема этого кроется в национальном проекте и нормативах застройки города.

По словам Серова, в Казани точечная застройка не преобладает над комплексной. Есть отдельные частные проекты, где, как он выразился, "понатыкали домов", но он уверен, что это - скорее исключение.

"В этой связи возникает вполне резонный вопрос, а почему в комплексной застройке возникает дефицит социальных объектов, она же подразумевает их появление. Мы видим, что мэр города Ильсур Метшин выдает как достижение новость о строительстве в этом году двух школ и тут же сам говорит: "В городе прибавляется по 10 тысяч новых учеников". То есть школы по проекту максимум рассчитаны на 2 тысячи школьников, если школы 2, то это 4 тысячи учеников, а куда пойдут остальные 6 тысяч детей?" — рассуждает депутат.

В то же время, говорит депутат, перед властями стоят планы по региональным и федеральным программам - важно количество построенных квадратных метров жилья, а об инфраструктуре речь идет не в первую очередь.

"Будь это хороший и прекрасный губернатор, который захочет обеспечить всех жителей новостроек в должном объеме соцобъектами, то тогда он не сможет выполнить показатели сданных метров. И, соответственно, получит за это по голове. Во всём этом я вижу определенные недоработки, может, умышленные, а может, и нет, на уровне тех, кто отвечает за реализацию нацпроекта", — прокомментировал депутат.

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