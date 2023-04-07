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Депутат из Казани Михаил Кузнецов подсчитал, сколько зарабатывают наркокурьеры: "Больше миллиона за день!"

Казанский депутат Кузнецов назвал суммы заработков наркокурьеров
Депутат из Казани Михаил Кузнецов подсчитал, сколько зарабатывают наркокурьеры: "Больше миллиона за день!"

Фото: социальные сети

Депутат Казгордумы Михаил Кузнецов решил подсчитать, сколько же зарабатывают наркокурьеры в столице Татарстана. Результаты подсчетов Кузнецов опубликовал в соцсетях.

По его расчетам получается, что курьеры в день совершают от 20 до 50 закладок. В среднем - 30. Курьер получает около 5 долларов за закладку.

"Даже если брать по минимуму, то это 20 точек, по 5 долларов (400 рублей), это около 8 тысяч рублей в день — столько получает курьер. На одного продавца в среднем работает по 4–5 курьеров. Получается, что продавец делает по 80 продаж в день", — цитирует Кузнецова 116.ru.

Депутат учел данные МВД о количестве изъятого, и пришел к выводу, что наркорынок Казани в сутки имеет около 1,2 миллиона рублей или полмиллиарда рублей в год.

"Не такой уж и большой рынок с точки зрения бизнеса. Показал расчеты отцу, в свое время он возглавлял Госнаркоконтроль. Папа говорит, что когда он служил, то аналитика была слабая и он бы умножил официальные цифры на 2, в угоду невыявленных "игроков рынка". Тогда пусть будет 1 миллиард", — отмечает Михаил Кузнецов.

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