Депутат Госсовета Татарстана подверг жесткой критике мэра Казани за его призывы казанцев массово вставать за станки
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Депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин поддержал жителей Казани, которые остались весьма недовольны призывами мэра Казани Ильсура Метшина массово вставать к станкам. Как пишет 116.RU, Сафин считает, что для возвращения на заводы одних призывов мало.
Ранее Ильсур Метшин заявил, что власти "наелись от всяких менеджеров, которых штампуют наши бывшие ПТУ и колледжи". А вот "рабочих рук" катастрофически не хватает.
Высказывание градоначальника вызвало бурю негодования среди горожан, они довольно жестко ответили Метшину, отметив, что для возвращения на заводы люди должны получать зарплаты, "как у чиновников".
"Хочется, чтобы люди работали в разных местах, хоть менеджером, хоть рабочим, главное — это достойная зарплата, это первое. А второе, нет особого уважения к людям труда. Поэтому если труд будет цениться так, как надо, то люди вернутся на заводы без всяких призывов. Одними призывами не обойдешься, нужен системный подход, нужна мотивация людей. Если будет материальная и нравственная мотивация для людей или какие-то другие дотационные вещи, то тогда, конечно, люди придут на заводы. Люди же все понимают", — сказал депутат Сафин.