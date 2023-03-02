"Деньги так жалко, что ради них ничего не жалко": в Казани женщина стала жертвой своего страха потерять сбережения

Жительница Казани стала жертвой своего страха потерять сбережения и попалась на уловки мошенников

В отдел полиции "Дербышки" в Казани поступило заявление от 58-летней местной жительницы. Заявительница рассказала, что попалась на уловки мошенников пытаясь обезопасить свои сбережения. Очень боялась их потерять.

Женщина позвонила незнакомка, сообшившая, что зовут ее Диной, и работает она в службе безопасности банка. Якобы некий незнакомец пытается провести со счетом женщины странные операции по доверенности.

"Позже заявительницу несколько раз переключали на других лже-сотрудников банка, которые убедили ее перевести имеющуюся на счету наличность на "резервный счет". Поверив, она четырьмя операциями перечислила на предоставленный злоумышленниками счет требуемую сумму. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Материальный ущерб, причиненный мошенниками, оценен в сумму более 279 тысяч рублей", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по г.Казани.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159. УК РФ "Мошенничество".

