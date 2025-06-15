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День молодежи могут перенести из парка «Урам» из-за риска давки

В Казани под вопросом проведение праздника в че...

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Место проведения Дня молодежи в Казани, запланированного на 28 июня, может быть изменено. Первоначально праздник должен пройти в экстрим-парке «Урам», однако МВД Татарстана порекомендовало организаторам выбрать другое место из соображений безопасности. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В рамках фестиваля «Знай, люби, гордись, приумножай» планируются мастер-классы, спортивные активности, лекции, выставки и концерт с участием звездного исполнителя. Но, по данным ведомства, парк не рассчитан на столь масштабное мероприятие: при официальной вместимости в тысячу человек ожидается до 50 тысяч гостей.

МВД уже в мае направило министерству молодежи письмо с предостережением: учитывая пропускную способность и технические параметры площадки, проведение праздника может создать угрозу для участников. Прецеденты уже были — в прошлом году на концерт в «Ураме» пришло в восемь раз больше людей, чем планировалось, что привело к административной ответственности для организаторов.

Хотя официального запрета пока нет, полиция настойчиво рекомендует подобрать более безопасную локацию. Где именно может пройти фестиваль, пока не сообщается.

Источник: БИЗНЕС Online

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