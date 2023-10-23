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Делом о смерти оренбургской студентки в Казани заинтересовался глава СКР Бастрыкин

Делом о смерти оренбургской студентки в Казани заинтересовался глава СКР Бастрыкин

Фото: социальные сети

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад в свои с оправдательным приговором по уголовному делу о халатности. Дело завели после того, как в Казани погибла оренбургская студентка.

Все случилось в общежитии Казанского медицинского университета. Девушка выпала из окна с высоты пятого этажа во время мытья окон. По факту смерти Юлии Егоровой возбудили дело против мастера производственно-ремонтного участка.

Установлено, что рама была в плачевном состоянии. Но суд решил, что все случившееся - просто несчастный случай. С решение не согласились родители девушки, они и пошли в СКР.

В связи с этим руководитель СУ СК Татарстана Валерий Липский должен доложить Александру Бастрыкину об основаниях постановления судом оправдательного приговора, а также по всем аргументам, озвученным заявителем.

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