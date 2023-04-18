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Дело об избиении ребенка воспитательницей в садике Татарстана дошло до суда

В Татарстане до суда дошло резонансное дело об избиении ребенка воспитательницей в садике
Дело об избиении ребенка воспитательницей в садике Татарстана дошло до суда

Фото: открытые источники

В Татарстане следствие завершило работу по уголовному делу, главной фигуранткой которого стала 69-летняя воспитательница детсада № 2 в Нижнекамском районе. Женщина обвиняется в неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

20 сентября прошлого года утром женщина, как установили следователи, не 8 раз ударила по лицу и спине девочку-воспитанницу садика.
Вину воспитательница признала в полном объеме.

Следователи собрали достаточно доказательств для рассмотрения дела в суде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд, который скоро рассмотрит его по существу.

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