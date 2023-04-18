В Татарстане до суда дошло резонансное дело об избиении ребенка воспитательницей в садике

В Татарстане следствие завершило работу по уголовному делу, главной фигуранткой которого стала 69-летняя воспитательница детсада № 2 в Нижнекамском районе. Женщина обвиняется в неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

20 сентября прошлого года утром женщина, как установили следователи, не 8 раз ударила по лицу и спине девочку-воспитанницу садика.

Вину воспитательница признала в полном объеме.

Следователи собрали достаточно доказательств для рассмотрения дела в суде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд, который скоро рассмотрит его по существу.