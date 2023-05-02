Уголовное дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, пишет "Ъ".

По данным издания, материалы дела уже переданы на рассмотрение в Савеловский районный суд Москвы, но дата начала рассмотрения дела пока еще не определена.

Напомним, Ильшат Гафуров обвиняется в подстрекательстве к убийству предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова.

Защита Гафурова твердо намерена доказать невиновность клиента и незаконность его уголовного преследования.