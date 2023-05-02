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Дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд

Уголовное дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд
Дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд

Фото: открытые источники

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, пишет "Ъ".

По данным издания, материалы дела уже переданы на рассмотрение в Савеловский районный суд Москвы, но дата начала рассмотрения дела пока еще не определена.

Напомним, Ильшат Гафуров обвиняется в подстрекательстве к убийству предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова.
Защита Гафурова твердо намерена доказать невиновность клиента и незаконность его уголовного преследования.

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