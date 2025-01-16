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Делегация из Зимбабве 15 января прибыла в Казань для обмена опытом в торговле

Хараре и Казань стали побратимами в 2011 году

Мэрия Казани

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В Казани прошла встреча с делегацией из Зимбабве, в которую вошли 34 человека, включая мэра Хараре Джейкоба Мафуме и представителей министерств. Руководил делегацией Дэниэл Гарве, занимающий пост министра местного самоуправления и общественных работ. По инициативе Минпромторга Татарстана гости прибыли, чтобы ознакомиться с опытом города в торговле, благоустройстве и управлении кадрами.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров напомнил, что Хараре и Казань стали побратимами в 2011 году, и выразил уверенность в дальнейшем развитии партнерских отношений. Представители делегации проявили интерес к агропромышленному парку и организации торговли в Казани. В городе насчитывается около 3,5 тысячи предприятий сферы обслуживания, а в рейтинге миллионников по объемам розничной торговли Казань занимает пятое место.

Гостям показали Московский рынок после реконструкции и агропромышленный парк, где фермеры реализуют свою продукцию напрямую. Дэниэл Гарве отметил, что подобные условия особенно важны для удобства семей с детьми.

С 2011 года Казань активно развивает общественные пространства. За десять лет число парков увеличилось со 119 до 169, а их общая площадь достигла 625 гектаров. В рамках благоустройства были проведены работы по восстановлению озера Лебяжье и созданию инклюзивных зон для людей с особыми потребностями.

Гости из Зимбабве отметили, что в Казани низкий уровень безработицы — всего 0,19 процента. Джейкоб Мафуме заинтересовался внедрением современных технологий управления и цифровизации. Программа визита включала экскурсии по рынкам и встречу с представителями руководства Татарстана.

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