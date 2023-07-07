Новости Казани
· Полина Модестова

Декорациями станут виды города: в Казани ТЮЗ запускает второй аудиоспектакль "Мы. Трамвай. Любовь"

В Казани ТЮЗ запускает второй аудиоспектакль "Мы. Трамвай. Любовь"
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Казанский ТЮЗ запускает второй аудиоспектакль. Постановка под названием "Мы. Трамвай. Любовь", которую поставят по пьесе Ирины Васьковской, расскажет историю влюбленных подростков Егора и Алины, а также одинокого пенсионера Аркадия Ивановича.

В пресс-службе ТЮЗа отметили, что спектакль будет идти по средам в 23:00 с остановки "Станция метро "Проспект Победы". Конечно остановкой станет "Железнодорожный вокзал". Продолжительность спектакля - около часа.

Зрители получат наушники, в которых будет звучать история, а декорациями станут виды Казани. Продажи билетов откроют в августе, аудиоспектакль предназначен для подростков старше 14 лет.

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