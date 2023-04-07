Дефицит специалистов при высокой конкуренции: тренды рынка труда на 2023

Начало года - самое подходящее время делать прогнозы: выводы по прошлому 2022 году сделаны, направления развития примерно понятны. Чего ждать в этом году работодателям и на что обращать внимание соискателям. О наметившихся тенденциях на рынке труда рассказали эксперты hh.ru и один из лучших работодателей страны - Tele2.

Медленно опрокинуть стереотипы

Под влиянием экономической ситуации на рынке труда крепнет новая тенденция – более объективный подход к соискателям, подбор на основе оценки квалификации и навыков кандидата. Так, по данным исследования hh.ru в 2022 году чаще всего работодатели отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии (58% от общего числа всех причин отказов). А вот отказы соискателям в трудоустройстве по явным дискриминационным признакам встречаются все реже: например, из-за возраста соискателя случилось 7,5% отказов в трудоустройстве, из-за национальности – 1,3%, из-за пола – 0,5%.

В компаниях постепенно отходят от гендерных и возрастных стереотипов, начинают более осознанно строить политику работы с персоналом на базе профессиональных навыков. Кроме того, больше шансов получить заветное место стало у соискателей без опыта. Сейчас 56% работодателей склонны принять такого сотрудника, закрепив за ним наставника, еще 37% готовы предложить стажировку.

Сохраняется в 2023 году и устойчивый интерес к удаленному и гибридным форматам работы. Данные hh.ru показывают[i]: только за последний месяц доля откликов на занятость вне офиса дошла до 21%.

Еще одной заметной тенденцией стали постепенные рост и индексация заработной платы. В прошлом году эксперты рынка труда высказывались по этой теме крайне осторожно. В январе 2023 года средние зарплатные предложения работодателей Приволжского федерального округа выросли на 7 234 руб. по сравнению с началом 2022 года (44 748 руб. – в январе 2022, 51 982 руб. – в январе 2023 года). При этом по данным hh.ru, в Татарстане средняя заработная плата выросла на 7696 руб., в январе 2023 года она составляла 53 958 руб. В топе сфер с наибольшим ростом оплаты труда в регионе оказались топ-менеджмент, маркетинг и PR, монтаж, инсталляция и сервисное обслуживание, а также производство.

Вакансий много, но не tech

В Татарстане ощущает серьезный кадровый голод[ii]. В последний год ситуация усложнилась. У бизнеса сегодня очень высок спрос на квалифицированных рабочих и производственников, линейный персонал, причем потребность постоянно растет. Но такие специальности не пользуются популярностью у соискателей.

Особенно острый дефицит сотрудников сейчас в сфере «Домашний персонал» (на одну вакансию приходится 0,1 резюме). Похожая ситуация в банковском секторе, лизинге и рабочем персонале (на одну вакансию приходится 0,7 резюме) и добыче сырья (0,8). То есть, во всех этих сферах вакансий сегодня больше, чем резюме, и компаниям крайне непросто подбирать персонал. Нормальный для рынка труда уровень конкуренции за рабочие места наблюдается только среди юристов – здесь на одну вакансию приходится 5,1 резюме. В такой ситуации выбор есть и у работодателей, и у соискателей.

В начале 2023 года активность соискателей в поиске работы в целом превышает показатели последних трех лет, но всё равно не покрывает спрос. В Татарстане на одну вакансию приходится в среднем 3,7 резюме. Для сравнения, в Приволжье на одну вакансию 3,8 резюме, по России в целом этот показатель - 4,3. Нормой для рынка труда считается 5-6 резюме на 1 вакансию.

Курс на удерживание

Сейчас легче удержать сотрудника, чем найти нового, подобная ситуация на рынке побуждает работодателей к активным действиям. Исследования показывают, что при трудоустройстве потенциальные работники учитывают множество факторов.

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности: «Мы проводили опрос среди соискателей, который в очередной раз подтвердил, что на первом месте остается заработная плата, однако это далеко не единственный фактор, который влияет на выбор будущего места работы. Сегодня для соискателей важно месторасположение компании – многие хотят работать рядом с домом или так, чтобы, например, было удобно отводить ребенка в детский сад. Кроме того, все большую ценность в глазах соискателей приобретает возможность проходить обучение внутри компании и развивать свои профессиональные навыки».

В Татарстане действующих сотрудников больше всего мотивирует финансовый фактор. Денежные премии и бонусы важны для 88% опрошенных, уважительное отношение со стороны руководства – определяющий фактор для 71%. Место, где расположен офис или производство имеет определяющее значение для 67% соискателей, за возможность обучаться и повышать квалификацию высказались 62%, что говорит о потребности и готовности сотрудников развиваться и осваивать новое. Гибкий график, который можно подстраивать под себя в приоритете у 52%.

Работодатели: обучаем, вовлекаем, мотивируем

Примером того, как найти, поддержать и удержать сотрудника, может быть компания Tele2. Мобильный оператор стал работодателем №1 среди телеком-компаний в 2022 году по версии hh.ru, 93% сотрудников по результатам исследования вовлеченности готовы рекомендовать его для трудоустройства, а 70% вакансий закрываются внутренними кандидатами.

В компании уверены, усиливается тренд на заботу о сотрудниках. Сейчас в Tele2 действуют разноплановые меры поддержки: ДМС, конструктор льгот, где каждый работник выбирает походящий именно ему вариант, например, компенсацию спорта, обучение иностранным языкам или расширенные возможности медицинского обследования и лечения.

Главные принципы работы с персоналом уже несколько лет неизменны: забота, мотивация, развитие. Каждый сотрудник самостоятельно формирует план обучения.

Елена Щербакова, директор по работе с персоналом макрорегиона «Волга» Tele2, объясняет: «Мы рассматриваем обучение не как обязательство или навязанный комплект тренингов, который все должны пройти. Это тонкий и эффективный инструмент для развития сотрудников на разных этапах работы в компании. Таким образом, мы повышаем ценность работы персонала в настоящем, стимулируем креативность, активность, инновационность и создаём «подушку безопасности» для будущего компании. Кроме того, это хорошая профилактика профессионального выгорания».

Отвечая на потребность сотрудников в знаниях, компания трансформировала учебный портал, привлекла в качестве партнеров известные образовательные площадки, получился образовательный маркетплейс LevelUp. Сейчас он насчитывает более 600 видов программ. В любой момент работник может выбрать курс, подходящий для решения оперативных или срочных вопросов, сразу пройти его и применить знания на практике или наметить обучение на будущее. В течение года в два раза выросло количество часов обучения, а активных пользователей портала стало больше на 9 процентных пункта. число пользователей платформы выросло на 10%, на столько же выросло число успешно пройденных учебных программ.

Программы обучения рассчитаны на разные категории сотрудников и направлены на развитие hard skills и soft skills. Отдельное внимание компания уделяет развитию культуры лидерства, чтобы прокачать компетенции, совершенствовать навыки и наращивать управленческую экспертизу. Вкладываясь в поддержку работников, компания инвестирует в себя и свое будущее. Это формирует сильный HR-бренд и благотворно влияет на репутацию.

Новые рынки и виртуальные миры

В 2023 году продолжатся процессы трансформации экономики, географии цепочек поставок и логистических схем. Бизнес и производство станут еще более ориентированы на собственные ресурсы и работу в условиях импортозамещения во всех сферах. Эти изменения оказывают огромное влияние на рынок труда, поэтому будут востребованы специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка для организации параллельного импорта. При этом есть предпосылки к росту дефицита «синеворотничковых» профессий. В то же время начинается период трансформации рынка труда. Например, в банках вакансий в сфере рекламной индустрии и digital-продвижения уже появляются новые запросы на специалистов по работе с чат-ботами на основе нейросетей, пока они включают верную адаптацию идей, адекватную загрузку задач и контроль результата.