"Давай я его вытащу просто": в Казани подростки бросились в огонь и спасли бездомного из пылающего заброшенного здания (видео)

Трое подростков в Казани спасли бездомного из охваченного огнем заброшенного здания, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

"Вечером Егор, Элина и Камилла гуляли и заметили дым. Подобрались ближе к дому — увидели, что внутри спит бомж. Подростки не стали бросать его в беде, начали кричать, но мужчина был пьян и продолжал лежать. Тогда они пробрались внутрь, Егор выволок спящего на свежий воздух", — говорится в сообщении.

Все случилось на улице Музыкальной. Подростки не только достали бомжа из огня, но и вызвали экстренные службы. Полицейские поблагодарили ребят за спасение человека и забрали бездомного с собой.