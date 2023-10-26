Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Бывший капитан «Ак Барс» Данис Зарипов подтвердил, что руководство «Ак Барс арены» хочет признать его спортивный центр банкротом.

Компания подала иск в арбитражный суд на ООО «ЗК-партнер». За последние три года долги клуба достигли на 8 млн рублей.

«Казань Арена» взыскала задолженность в судебном порядке, в полном размере. Кроме того, она потребовала с владельцев площадки неустойку в размере 2 млн рублей. Данис Зарипов покинул число учредителей в 2022 году.