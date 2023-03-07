"Цветы - это неактуально": жители Казани больше потратят на подарки к 8 Марта, чем на букеты

Исследование SuperJob показало, что собираются дарить жители Казани своим женщинам к 8 Марта

В 2023 году жители Казани готовы потратить 4,5 тысячи рублей на подарки к 8 Марта, и, увы, намного меньше на цветы. За букеты они готовы отдать не более 2,5 тысяч. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В целом на цветы и подарки вместе казанцы потратят 7 тыс. рублей — на 700 рублей меньше, чем в прошлом году, однако на 600 рублей больше, чем в 2021 году.

Среднестатистический россиянин готов отдать за подарок 3,6 тысячи рублей. На цветы он готов тратить не более 3 тысяч.

Кроме того, больше остальных готовы тратиться на подарки к 8 Марта представители молодежи до 24 лет (в среднем — 4 тыс. рублей), а на цветы — люди в возрасте от 25 до 34 лет (3,3 тыс. рублей).

Самые дорогие подарки приобретают своим женщинам жители Москвы, Красноярска (в среднем по 5 тыс. рублей), Казани (4,5 тыс.) и Екатеринбурга (4,4 тыс.), а самые бюджетные — в Нижнем Новгороде и Перми (по 3,5 тыс.).

Стоит также отметить, что мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим женам (28%), матерям (17%) и дочерям (9%), а женщины — матерям (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

39% мужчин вообще не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, достигает 40%.