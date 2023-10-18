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"Чудовищный акт геноцида": муфтий Татарстана выступил с обращением по ситуации с Израилем и Палестиной

"Чудовищный акт геноцида": муфтий Татарстана выступил с обращением по ситуации с Израилем и Палестиной

Фото: Коммерсант

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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обратился к верующим по поводу ситуации в Палестине и Израиле. Обращение он разместил в официальном телеграм-канале.

Удар по больнице в секторе Газа стал "чудовищным актом геноцида палестинского народа", отметил он. Действия противника он сравнил с чудовищными преступлениями гитлеровских нацистов.

"Палестина сегодня подвергается нескрываемому бесчеловечному насилию, террору и блокаде в нарушение всех международных порядков. Я от себя лично и от лица всех имамов Татарстана благодарю руководство страны за поддержку наших братьев и сестер в эти тяжелые дни",— отметил Самигуллин.

Камиль Самигуллин призвал мир осудить происходящее, остановить агрессию и принять действенные меры по защите палестинцев от израильской агрессии.

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