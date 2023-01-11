Чучело волка, живые кролики и самогонный аппарат: жители Казани начали избавляться от странных подарков на Новый год

Подарок не понравился или просто не нужен - с такой проблемой столкнулись жители Казани, которые после новогодних праздников начали продавать эти странные презенты в Интернете, пишет 116.RU.

Так, за 4 тысячи рублей продают теперь подаренный самогонный аппарат ввиду его ненужности новому хозяину. На продажу выставили чучело головы волка без указания цены. Продаются два снегоуборщика, фондюшница на свечке, набор для руководителя, постельное белье и наборы бокалов, настенный бар и шторка для ванной комнаты.

Десятки объявлений предлагают купить живых кроликов, которых им подарили как символ года. Некоторые отдают ушастых бесплатно, в добрые руки.