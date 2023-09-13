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· Полина Модестова

Что это и как с ней бороться: в Казани пройдет бесплатная лекция о лимфоме

В Присутственных местах Казанского Кремля пройдет лекция о лимфоме и ее диагностике
Что это и как с ней бороться: в Казани пройдет бесплатная лекция о лимфоме

pixabay

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В Казани, в Присутственных местах Казанского Кремля, прочитают лекцию «Лимфома: что такое, как диагностировать и к кому обращаться». Встреча пройдет на этих выходных, 15 сентября, во Всемирный день борьбы с лимфомами.

Спикер - заведующая отделения химиотерапии №2 Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М.З. Сигала Гульнара Хусаинова. Она расскажет всем присутствующим о том, что такой лимфома, каких видов она бывает, особенностях заболевания и расскажет, кто находится в группе риска. Жители и гости города, присутствующие на лекции, также узнают, как предупредить заболевание, его первые признаки и методы диагностики.

Лекция начнется в 19:00 в лектории Присутственных мест. Вход на мероприятия по регистрации.

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