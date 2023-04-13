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Что, если … памятка, как помочь себе в чрезвычайных ситуациях

Что, если … памятка, как помочь себе в чрезвычайных ситуациях

Пресс-служба Tele2

Невозможно предусмотреть все опасные ситуации и невозможно их избежать, они все равно возникают. Но быть к ним готовым постоянно можно, в этом уверен Сергей Шухрин, основатель поисково-спасательного отряда «Волонтер». Более 12 лет под его руководством добровольцы проходят специальною подготовку, чтобы потом без риска для собственной жизни спасать попавших в беду. По опыту Сергея даже у неподготовленных людей в период стресса «срабатывает» подсознание и то, что они читали, слышали, а еще лучше тренировали и воспроизводили в игровых ситуациях, вспоминается и может помочь.

Я всегда с собой беру

Сергей Шухрин рассказывает, что сейчас современные технологии значительно повышают шансы на благоприятный исход. Главное, уметь ими пользоваться и держать под рукой:

«Сегодня главным средством спасения становится мобильный телефон. Он должен быть заряжен и с «накормленным» балансом. В нем должны быть включены все средства безопасности. Не все знают, что в смартфонах есть режим «тревожной кнопки», его нужно настроить заранее и заполнить список контактов, которым поступит сигнал тревоги. Как он работает: если на клавишу включения быстро нажать 5 раз подряд (в зависимости от модели телефона), то устройство начнет рассылать смс или звонить на номера, которые указаны как чрезвычайный случай или наберет 112».

Вместе волонтеры и мобильный оператор Tele2 проанализировали самые резонансные случаи последнего года и подготовили карточки о нестандартных ситуациях, что делать, если вдруг. Полезно будет знать и детям, и взрослым.

ПСО «Волонтер» регулярно участвует в поисках пропавших детей и подростков, в теплое время года число ориентировок на пропавших несовершеннолетних растет. Всего предугадать нельзя, но многие проблемы возникают из-за неспособности или нежелания общаться, а делать это нужно, особенно с друзьями и знакомыми детей, считает Сергей Шухрин.

«В компании, которая собирается во дворе и отправляется гулять, никто не является специалистом по безопасности и не готов к чрезвычайным ситуациям, - объясняет Сергей. - Если что-то происходит, обычно дети пугаются, разбегаются, молчат, это стандартная реакция и в 5, и в 15 лет. Уходит драгоценное время, минуты и часы, и только на следующий день выясняется, что с ребенком что-то случилось. Если нет возможности поговорить с друзьями, позвоните ребенку и узнайте подробнее, куда, на сколько он идет, с кем. Это не желание контролировать, это вопрос безопасности».

Хорошими помощниками в деле заботы и ежедневной безопасности становятся мобильные приложения и сервисы. Так, опция «Родительский контроль» помогает защищать детей от сомнительного контента, отслеживать их местонахождение и проверять работу смартфона. Компания убеждена, что нет ничего важнее безопасности, поэтому предлагает возможность как платного, так и бесплатного доступа к услуге - чтобы как можно больше родителей могли воспользоваться необходимым сервисом.

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