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· 16+ · Диана Вагапова

Что дороже: хобби или квартира?

Аналитики «Яндекс Недвижимости» провели исследо...

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Аналитики «Яндекс Недвижимости» провели исследование, в котором сравнили стоимость экзотических хобби и цен на квартиры в Казани. Выяснилось, что некоторые увлечения могут стоить дороже, чем покупка жилья.

Осьминог вместо квартиры: хобби или вложение?

Голливудский актер Николас Кейдж однажды потратил 150 тысяч долларов (примерно 13,4 млн рублей) на покупку осьминога, который, по его словам, был необходим для подготовки к роли. За такую сумму в Казани можно приобрести трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Однако содержание осьминога требует дополнительных расходов на аквариум, систему поддержания морской воды и специальный уход, что делает это хобби еще более затратным.

Самолет или дом?

Для тех, кто мечтает стать пилотом, обучение обойдется минимум в 1,8 млн рублей. Аренда самолета стоит около 241 тыс. рублей в час, а покупка собственного — от 120 млн рублей. На такую сумму можно приобрести не просто квартиру, а целый коттедж в Казани. Однако для любителей полетов владение самолетом может быть более привлекательным, чем недвижимость.

Комиксы дороже жилья: коллекционеры не сдаются

Рынок комиксов продолжает расти, и редкие издания продаются за миллионы. Например, один из первых комиксов с Бэтменом оценивается в 9 млн рублей — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке Казани. Коллекционирование комиксов перестало быть увлечением для детей и стало серьезным хобби, которое может конкурировать с инвестициями в недвижимость.

Выбор между хобби и жильем зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений. Кто-то предпочитает инвестировать в недвижимость, а кто-то — в свои увлечения.

Средняя цена квадратного метра жилья в Татарстане сейчас на 88,1% выше в квартирах, чем в домах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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