Что даст Казани новый статус культурной столицы исламского мира?

На этой неделе Казани присвоили статус культурной столицы исламского мира – 2026. Это решение приняли министры культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на встрече в Джидде.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что этот статус – признание вклада республики в мировую культуру и знак доверия со стороны исламского мира. Он поручил городским властям подготовить план мероприятий к тематическому году, и глава исполкома Казани Рустем Гафаров подтвердил, что работа над планом уже началась.

Получение статуса позволит Татарстану укрепить международные связи и интегрироваться в мировую повестку. По словам источников, подготовка к этому событию велась более двух лет. Важную роль в процессе сыграл помощник раиса РТ Тимур Сулейманов, который курировал участие Татарстана в молодежных инициативах ОИС.

Минниханов поблагодарил партнеров из ОИС за высокую оценку и подчеркнул, что для Татарстана это отличная возможность представить свою культуру и традиции на мировой арене.