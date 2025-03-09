Что будет со старым зданием театра имени Галиаскара Камала?

В Казани пока не принято окончательное решение о будущем старого здания театра имени Галиаскара Камала. Возможно, его не будут передавать другим организациям.

Как сообщил директор театра Ильгиз Зайниев, он поддерживает сохранение здания на улице Татарстан. Однако судьба объекта остается неопределенной, поскольку власти города еще не приняли окончательное решение.

Ранее появлялась информация о возможной передаче здания музыкальному театру, но позже на него также выразил интерес Всемирный конгресс татар, сообщает «Бизнес Онлайн».