The Hatters выступят на «СоТворении» в Казани за 2,75 миллиона рублей

В Казани 8-9 сентября пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение». В его рамках, на двух сценах выступят коллективы из 9 стран мира.

Среди них будет группа The Hatters — стоимость выступления музыкантов с учетом всех расходов составит 2,75 млн рублей, следует из документов тендера. Они должны будут отыграть 45-минутный сет.

Ранее сообщалось, что Казань посетят рок-группы «Кино» (вероятно речь идет о «Симфоническом Кино», The Hatters, «Комсомолец», музыканты из Бразилии, Индии и других стран мира. Полный список пока не обнародован.

Первоначально фестиваль должен был состояться 12-20 августа, а его открытие планировали организовать у стен Казанского кремля. 9 дней фестиваля должны были охватить различные музыкальные жанры — от этники и фолка, рок-музыки до поп и хип-хоп жанров, следует из данных сайта Национальных проектов России.

Впоследствии от масштабной идеи было решено отказаться.