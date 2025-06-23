Члены общества охраны памятников выступают против экранов у Казанского кремля

Члены общества охраны памятников Татарстана направили открытое письмо Рустаму Минниханову, в котором выразили свою озабоченность по поводу установки шумозащитных экранов вблизи Казанского кремля. По мнению общественников, такие экраны нарушают визуальную связь туристов с историческим объектом, который является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

Согласно письму, экраны, установленные на мосту «Миллениум» и Кировской дамбе, уже вызвали негативную реакцию местных жителей и туристов, так как они блокируют панорамные виды и ограничивают общественное пространство. Вместо глухих щитов общественники предлагают использовать светопрозрачные конструкции и зелёные насаждения, которые не нарушат визуальную целостность исторического центра.

Общественники призывают власти пересмотреть принятое решение и сохранить возможность наслаждаться видами Казанского кремля как для жителей города, так и для его гостей.

Источник: evening-kazan.ru