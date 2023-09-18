Цистерны привезут по заявкам: в Казани на стуки отключат водоснабжение

В Авиастроительном районе Казани на сутки отключат водоснабжение

В нескольких домах Авиастроительного района Казани будет временно прекращено водоснабжение. Связано это с проведением процедуры подключения водопровода. Как сообщают в МУП «Водоканал», воды не будет с 9 утра 21 сентября до 9 утра 22 сентября.

Отключат водоснабжение в домах, расположенных на улицах: Дементьева, Л. Чайкиной, Годовикова, Копылова, О. Кошевого, Трамвайной и Побежимова. Полный список адресов был опубликован на сайте мэрии Казани.

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону +7(843)231-62-60.