Число сделок с недвижимостью выросло в апреле на 38%: в Росреестре рассказали о позитивных тенденциях для вторичного рынка

Число сделок с недвижимостью в апреле в Татарстане увеличилось на 38%

В Татарстане в апреле увеличилось количество сделок на вторичном рынке на 38% по сравнению с мартом. В Росреестре по РТ проанализировали динамику продаж квартир за 4 месяца.

Если сравнивать число сделок в апреле 2022 года, то и здесь замечена позитивная тенденция. В апреле 2023 года было зарегистрировано свыше 21 тысячи сделок, в апреле прошлого года — 17,2 тысячи (рост на 22%).

Замруководителя управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова отметила, что положительная динамика по сделкам на вторичном рынке наблюдается в этом году каждый месяц, но самый сильный скачок пока произошел в апреле.

В Казани рост количества сделок составил 34% — в марте было зарегистрировано 4 216 сделок купли-продажи, а в апреле —5 642.

Сильнее всего спрос увеличился на земельные участки — на 48,8%. Было зарегистрировано почти 10 тысяч сделок. Жилые дома стали покупать на 35% чаще, а квартиры на 29%. Выросли покупки и по нежилым помещениям — на 27,5%.

В Татарстане за 4 месяца 2023 года было зарегистрировано 62 тысячи сделок, а в Казани — 16,9 тысяч.