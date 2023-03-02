Новости Казани
· Служба новостей

Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT – big data Tele2

Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT – big data Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 года на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ – в три раза относительно августа 2022. Наибольшее проникновение нейросетей по продолжительности использования, после Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировано в Челябинской области, в Краснодарском крае и Адыгее, Пермском крае.

В исследовании оценивалось количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев. Стоит отметить, что пол не оказывает значительного влияния: 54% пользователей – женщины, также они взаимодействуют с нейросетями 53% от суммарного количества дней. При анализе аудитории по возрастным группам соотношение между мужчинами и женщинами сохраняется независимо от возраста.

Больше всего пользователей традиционно живут в Москве и Санкт-Петербурге – 18% и 8% соответственно. При анализе проникновения в другие регионы России больше всего женщин, проявляющих интерес к нейросетям, живут в Краснодарском крае и Адыгее (61%), а мужчин – в Нижегородской области (51%).

Если смотреть на доли пользователей по типу платформ, то нейросети, способные создавать музыку, интересны мужчинам из Свердловской области и женщинам из Новосибирской области. Искусственный интеллект, способный писать тексты, востребован у женщин из Краснодарского края и Адыгеи и мужчин из Мурманской области. При этом активность клиентов в нейросетях не коррелируется с количеством пользователей в регионе. Так, больше всего дней за созданием иллюстраций в нейросетях провели мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края. В музыкальных нейросетях лидируют мужчины из ЯНАО, жительницы Чувашии и Красноярского края. За генерацией текста с нейросетями больше всего дней проводят пензенцы и женщины из Кемеровской области.

Наибольшая доля пользователей среди женщин в возрасте от 31 до 40 лет – 34%. На втором месте абоненты-женщины, которым сейчас от 19 до 25 лет (24%), на третьем – группа 26-30 лет (23%). Среди мужчин наибольшая доля также у пользователей в возрасте от 31 до 40 лет (34%). На втором месте – посетители нейросетей 26-30 лет (23%), на третьем – молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (20%).

Большинство посетителей нейросетей пользуются смартфонами на операционной системе Andriod – 73%, у 22% клиентов – устройства с iOS, еще 5% приходится на другие операционные системы: RTOS, Windows phone, Linux и операционная система смартфонов Huawey – Harmony.

RuGPT прокомментировала популярность нейросетей (как смогла):

«В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе – мультиязычные версии. Эти платформы позволяют создавать не только виртуальные машины с мощными серверами, но и разнообразные web-приложения».

Следующая новость ↓

Популярное

8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани
Редакция помогает
3 часа назад

8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани

Новости России

день назад

"Пока привыкнем, будет большой день жестянщика": в России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

Редакция помогает

день назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

заказать дезинсекцию от тараканов

Новости мира

22 часа назад

The Guardian: В Бахмуте страшная мясорубка, солдаты кричат от ужаса

Интересное

2 дня назад

Доступно всего 5 дней: в честь открытия казанская компания дает скидку 30% на сварочное оборудование

установка gps-трекера в Москве

Новости мира

день назад

Невеста от счастья умерла на собственной свадьбе: ее отец предложил жениху сразу заменить ее младшей сестрой

Новости мира

11 часов назад

Украинские солдаты в Артемовске приняли коллективное решение не подчиняться больше Зеленскому и устроили мятеж

Новости Казани

23 часа назад

"Сам министр выглядит как шутка": Ксения Собчак жестко прошлась по главе Минпромторга Татарстана Олегу Коробченко

Новости России

день назад

"Странные НЛО" атакуют Украину, гремят взрывы: военкоры озадачены - летят строго по направлению ветра

Новости России

день назад

"Сыграли от души": "музыканты" ЧВК "Вагнера" в клочья разнесли подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском
Новости Казани
5 часов назад

Умирать теперь нельзя - дорого: власти Казани подняли стоимость похорон в городе

Умирать теперь нельзя - дорого: власти Казани подняли стоимость похорон в городе

Новости Казани

35 минут назад

Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT – big data Tele2

Редакция помогает

2 часа назад

Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек

Новости России

2 часа назад

"Это невероятно, но это чистая правда!": в России врачи впервые смогли полностью вылечить пациента с безнадежной четвертой стадией рака

Новости России

2 часа назад

"Мочить в сортире?": Россия знает, что делать в ответ на атаку террористов в Брянской области, у страны есть большой опыт
"Изверг с кукольным лицом": 21-летняя жительница Татарстана предстанет перед судом за истязания грудного ребенка
Новости Казани
2 часа назад

"Изверг с кукольным лицом": 21-летняя жительница Татарстана предстанет перед судом за истязания грудного ребенка

Новости России

2 часа назад

"Принимаются меры": Песков прокомментировал события в Брянской области, назвав их терактом

Новости России

3 часа назад

"Ничего у них не получится!": президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Брянской области (видео)

Новости Казани

4 часа назад

Госсовет Татарстана планирует ввести в республике новые штрафы: придется раскошеливаться
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Татарстана в предстоящие выходные
Новости Казани
3 часа назад

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Татарстана в предстоящие выходные