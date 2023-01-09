Число отравившихся угарным газом за сутки в Татарстане выросло до 10 человек

Всего за одни минувшие сутки в Татарстане угарным газом отравились 10 человек. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших.

По данным ГУ МЧС Татарстана, в Казани отравились 40-летняя мать и двое сыновей в возрасте 19 и 9 лет. Все случилось в квартире на Батыршина. Все трое госпитализированы.

Еще трое малолетних детей пострадали от отравления угарным газом в Казани в доме по улице Повстанческая. Они находились в гостях у бабушки. 11-летнего и 8-летнего мальчиков, а также 5-летнюю девочку госпитализировали. Бабушка от услуг медиков отказалась.

В Муслюмовском районе Татарстана по причине обледенения оголовка дымохода пострадала 54-летняя местная жительница.

По неустановленной пока причине произошло отравление угарным газом двоих жителей Азнакаево. Молодых людей 19 и 22 лет госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у них отравление газом легкой степени тяжести.