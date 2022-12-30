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Чиновница Минобрнауки Татарстана предстанет перед судом за махинации с бюджетными деньгами

Чиновница Минобрнауки Татарстана предстанет перед судом за махинации с бюджетными деньгами

Фото: apral.ru

В Казани будут судить четверых местных жителей в возрасте от 34 до 41 года. Они подозреваются в ограничении конкуренции, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денег, полученных незаконным путем, в злоупотрелении должностными полномочиями. Одна из четверых - чиновница Минобрнауки Татарстана.

По данным правоохранителей, в 2019-2021 гг. 34-летняя предприниматель, два руководителя смежных организаций, занимающихся оптовой торговлей компьютерным оборудованием, и 41-летняя глава профильного отдела регионального Минобрнауки более 13,2 млн рублей бюджетных средств. Для этого они заключили пять госконтрактов на поставку в школы современного оборудования на сумму более 120 млн рублей в рамках реализации нацпроекта "Образование".

После этого 34-летняя предприниматель, пообщавшись с чиновницей, поставила в 97 образовательных организаций республики некомплектное оборудование виртуальной реальности. В итоге госбюджету был причинен ущерб, а часть денежных средств была легализована путем заключения фиктивных договоров займа с аффилированными организациям.

Вину фигуранты дела не признали. На их имущество стоимостью свыше 11,5 млн рублей и инвалюту наложен арест. Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по данному делу. Оно будет направлено в Вахитовский райсуд Казани, сообщает Прокуратура Татарстана.

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