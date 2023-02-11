"Чернобыль, Фукусима, Татарстан?": в Казани жители вышли на пикет против строительства АЭТС в регионе

В Казани прошел пикет против строительства атомной станции для производства водорода

В Казани прошел пикет против строительства атомной станции по производству водорода в Татарстана. В ходе акции люди собирали подписи, документ планируется направаить российскому президенту Владимиру Путину, Раису Татарстана Рустаму Минниханову, пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на главу антиядерного общества Татарстана Альберта Гарипова.

Пикет прошел напротив ДК им. Ленина в Авиастроительном районе, разрешение в исполкоме было получено.

Пикетирующие призвали подумать о будущем, помня о прошлом - Чернобыле, Фукусиме.

В последние дни января стало известно о планах "Росатома" построить в РТ АЭТС для производства водорода мощностью до 400 тысяч тонн в год.

Инвестиции оцениваются в сотни миллиардов рублей, объект должен быть запущен к 2035 году.

В январе проект одобрил Раис Татарстана.

"У нас большие планы. Тем более сейчас иностранцы ограничили нам доступ к технологиям. Если у нас будет своя технология… Мы поддерживаем ваше предложение", - сказал Минниханов.

Первый замгендиректора АО "ОБКМ Африкантов" Виталий Петрунин отметил, что АЭС и предлагаемая им АЭТС — это разные вещи.