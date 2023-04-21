С Google-карт таинственным образом пропала часть маршрутов общественного транспорта Казани

"Черная дыра": На Google-картах частично перестали отображаться маршруты общественного транспорта в Казани
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Сервис Google Maps частично перестал отображать маршруты общественного транспорта нескольких крупных российских городов, в числе которых оказалась и Казань, пишет "БО".
На попытки продолжить маршрут сервис выдает сообщение: "Не удалось построить маршрут для общественного транспорта".
По данным ТАСС, с аналогичным таинственным исчезновением маршрутов транспорта уже столкнулись жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга. Загадочности истории добавляет тот факт, что в сервисе не комментируют ситуацию, неизвестно, с чем связаны неполадки, когда их исправят и исправят ли вообще.