Центр трансплантации планируют создать в 7 городской больнице Казани

В 2025 году в Татарстане появится новый центр трансплантации органов, который станет пятым в республике. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что новый центр будет создан на базе городской клинической больницы №7 имени Марата Садыкова.

В настоящее время трансплантация органов в Татарстане осуществляется в четырех медицинских учреждениях: Республиканской клинической больнице, Детской республиканской клинической больнице, Больнице скорой медицинской помощи и Межрегиональном клинико-диагностическом центре.

За 2024 год в республике провели 193 операции по трансплантации органов.

Миннуллин поручил уделить особое внимание ведению единого списка ожидания на трансплантацию органов и расширить участие в донорских программах за счет соседних регионов.