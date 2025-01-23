Центр трансплантации планируют создать в 7 городской больнице Казани
Екатерина Елисеева
В 2025 году в Татарстане появится новый центр трансплантации органов, который станет пятым в республике. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.
Министр отметил, что новый центр будет создан на базе городской клинической больницы №7 имени Марата Садыкова.
В настоящее время трансплантация органов в Татарстане осуществляется в четырех медицинских учреждениях: Республиканской клинической больнице, Детской республиканской клинической больнице, Больнице скорой медицинской помощи и Межрегиональном клинико-диагностическом центре.
За 2024 год в республике провели 193 операции по трансплантации органов.
Миннуллин поручил уделить особое внимание ведению единого списка ожидания на трансплантацию органов и расширить участие в донорских программах за счет соседних регионов.
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