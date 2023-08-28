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Центр Семьи будет преображен: стало известно, что ждет казанцев в День города и республики

В Казани 30 августа запустят музыкальный салют на День города и республики
Центр Семьи будет преображен: стало известно, что ждет казанцев в День города и республики

Екатерина Кузьминых

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В Казани 30 августа под музыку пройдет праздничный салют, который будет посвящен городу и Татарстану, сообщил глава управления культуры исполкома Азат Абзалов.

Он рассказал, что это специально подготовленная музыкальная подложка, на которой будет развиваться пиротехническое шоу. Треки можно будет услышать и с площади, расположенной у Центра семьи «Казан», и с кремлевской набережной, и с экстрим-парка «Урам». Помимо этого, услышать музыку можно будет на радиоволне «Болгар радиосы». Салют будет идти пять минут.

Со слов Абзалова, во время салюта на Чаше будет включена иллюминация, представляющая кипящий казан. Он отметил, что Центр Семьи, как новый символ Казани, будет преображен в этот день.

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