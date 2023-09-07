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· Полина Модестова

Центр образовательных компетенций НТИ увеличил инвестиции в профессиональное развитие своих сотрудников

Центр образовательных компетенций НТИ увеличил инвестиции в профессиональное развитие своих сотрудников

pixabay

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Лидер эффективного образования и дистанционного обучения в России – Центр образовательных компетенций НТИ (ЦОК НТИ) направил свыше 20 млн рублей на профессиональное развитие своих сотрудников. Данный показатель на 30% превысил уровень прошлого года.

Центр предоставляет сотрудникам возможность проходить обучение на ведущих платформах страны в областях видеомонтажа, ораторского искусства, финансовой грамотности и личностного развития.

Также центр предоставляет корпоративное жилье в Иннополисе на льготных условиях сотрудникам, приехавшим из других регионов России, включая Республику Башкортостан, Челябинскую область и Татарстан. Центр также разрабатывает и внедряет программы поддержки сотрудников, имеющих детей.

«В Центре образовательных компетенций НТИ нашими приоритетами являются благополучие коллектива и профессиональное развитие сотрудников. Мы нацелены на создание комфортных условий работы и обеспечение доступа к обучению высокого уровня», - отметила основатель Центра образовательных компетенций НТИ Регина Цыганкова.

В рамках корпоративной культуры центр организует обучающие мероприятия на природе, тренинги, семинары и другие инициативы для духовного и профессионального развития.

При формировании социальной политики компании, центр учитывает потребности и запросы своих сотрудников.

Справка:

Центр образовательных компетенций НТИ (ЦОК НТИ) - лидер эффективного образования России. Это ведущий центр в области инноваций в дистанционном обучении. С момента своего основания в 2019 году, ЦОК НТИ обучил более 50 тысяч людей. При этом организация заслужила репутацию одной из самых успешных в отрасли с уровнем трудоустройства выпускников свыше 93%. За это время ЦОК НТИ успешно реализовало более 120 образовательных курсов. Лекции ведут ведущие эксперты отрасли, среди которых авторитетный специалист в области маркетинга Игорь Манн, основатель школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон, основатель Академии маркетинга MAED Андрей Гавриков и основатель консалтинговой компании Oy-li Екатерина Уколова.

Миссия ЦОК НТИ заключается в обеспечении доступности высококачественного образования и развитии инновационных технологий в сфере дистанционного обучения. Важной составляющей успеха ЦОК НТИ является привлечение опытных и признанных специалистов для передачи знаний и опыта студентам. ЦОК НТИ продолжает работать на благо развития образования и инноваций в России, ежедневно улучшая продукты в сфере дистанционного обучения.

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