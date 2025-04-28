Центр Казани начнут перекрывать из-за марафона

В Казани стартует подготовка к ежегодному марафону: перекрытия в центре города начнутся уже сегодня, 28 апреля.

С 22:00 28 апреля до 22:00 4 мая будет закрыта парковка Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлёвской набережной. Ограничения связаны с организацией марафона, который пройдёт 3 и 4 мая.

Перекрытия будут вводиться постепенно, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей мероприятия.

Схему перекрытия дорог можно посмотреть в Telegram-канале.