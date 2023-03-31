Центр для бездомных «Приют человека» открыли в Казани

В Казани открылись новые павильоны центра для бездомных "Приют человека", проинформировали в пресс-службе Казанской епархии.

В центре все нуждающиеся смогут получать бесплатное горячее питание, дадут обувь, одежду. При необходимости сотрудники готовы будут помочь бездомным в психологических проблемах и решении вопросов юридического характера, например, в восстановлении утраченных документов.

В отпаливаемых вагончиках можно переночевать.

Также центр готов способствовать трудоустройству своих постоятельцев.

Все подопечные Центра получают духовное сопровождение от представителей Казанской епархии и Духовного управления мусульман Татарстана.