Цена вырастет 1 октября: в Казани увеличат стоимость поездки по тарифу «Трамвай 60 минут»

В Казани с 1 октября изменится стоимость проезда

О повышении стоимости поездки на трамвае с неограниченным числом пересадок в течение часа по тарифу «Трамвай 60 минут» сообщили в казанском МУП «Метроэлектротранс». Цены вырастет 1 октября 2023 года с 31 до 35 рублей.

Поездка все также будет оплачиваться транспортной картой. Пересадочный тариф необходимо выбрать при ее пополнении, объясняют представители МУП. Он предоставляет пассажиру возможность воспользоваться «фиксированным ресурсом» на десять поездок с пересадками за 350 рублей.

Напомним, что тариф «Трамвай 60 минут» ввели 2 июля 2022 года. Его стоимость составляет 31 рубль за поездку с пересадками в течение часа.