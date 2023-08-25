Цена увеличилась на 15%: в Казани подорожала суточная аренда жилья
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Средняя стоимость посуточной аренды жилья по России этим летом выросла на 15% и достигла отметки в 4,2 тысячи рублей, сообщает «РИА Новости».
Наиболее популярные направления для поездки эти летом стали такие города как Санкт-Петербург, Москва и Казань. В десятку также вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Адлер, Волгоград, Геленджик и Краснодар.
Если готовить про столице РТ, то здесь средняя стоимость аренды этим летом 4,5 тысячи рублей за сутки. Если сравнивать с прошлым годом, ценник вырос на 15%.
Наиболее высокие цены на посуточную аренду наблюдаются в сочи - около 5 080 рублей за сутки, что на 11% больше, если сравнивать с прошлым годом. На втором месте в рейтинге по стоимости посуточного жилья Санкт-Петербург, где один день обойдется в 4 740 рублей. На последнем месте в тройке лидеров Геленджик, где суточная стоимость квартиры в среднем - 4 690 рублей.