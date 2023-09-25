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Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

Жители Казани в шоке от цен на такси
Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

Илона Боянова

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Жители Казани пожаловались на рост цен на такси. В социальных сетях все чаще появляются публикации, в которых местных жители заявляются, что стоимость поездок завышена. Как сообщает KazanFirst, рост цен прежде всего связан с подорожанием автомобилей и их обслуживания. Как рассказывают сам водители, тарифы на такси устанавливаются не ими лично, а агрегаторами. При этом минимальный тариф не включает в себя расходы перевозчика.

Водитель такси Марат Ахметзянов объяснил, что цена поездки формируется по принципу рынка:: пока едут за 500 рублей, то и цена будет 500 рублей. Как пассажиров станет меньше, цена начнет падать.

Водитель также добавил, что рост стоимости совсем не отражается на заработке водителей, а все скидки и бонусы, которые предоставляются сервисок, компенсируются за счет перевозчика.

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