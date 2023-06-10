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Челнинское УВД потребовало внести в "черный список" охранное предприятие из Казани

Челнинское УВД потребовало добавить в "черный список" охранное предприятие из Казани
Челнинское УВД потребовало внести в "черный список" охранное предприятие из Казани

Фото: открытые источники

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Челнинское УВД обиделось на казанское охранное предприятие, которое сорвало контракт. Правоохранители обратились в антимонопольную службу с требованием включить ЧОП "Скиф" в черный список - в реестр недобросовестных поставщиков.

ЧОП выиграло контракт на обслуживание центра временного содержания мигрантов, но к обязанностям так и не приступило.
А цена контракта немала - почти 4 миллиона рублей.

На вопрос УФАС охранники ответили, что у предприятия истекла лицензия как раз к началу сроков по контракту, продлить ее своевременно не получилось.

УВД контракт с ними расторгло, наложило штраф и пени, ЧОП все выплатил.
Антимонопольщики в положение предприятия вошли и в просьбе правоохранителей о добавлении в реестр недобросовестных отказали.

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