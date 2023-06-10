Челнинское УВД потребовало добавить в "черный список" охранное предприятие из Казани

Челнинское УВД обиделось на казанское охранное предприятие, которое сорвало контракт. Правоохранители обратились в антимонопольную службу с требованием включить ЧОП "Скиф" в черный список - в реестр недобросовестных поставщиков.

ЧОП выиграло контракт на обслуживание центра временного содержания мигрантов, но к обязанностям так и не приступило.

А цена контракта немала - почти 4 миллиона рублей.

На вопрос УФАС охранники ответили, что у предприятия истекла лицензия как раз к началу сроков по контракту, продлить ее своевременно не получилось.

УВД контракт с ними расторгло, наложило штраф и пени, ЧОП все выплатил.

Антимонопольщики в положение предприятия вошли и в просьбе правоохранителей о добавлении в реестр недобросовестных отказали.

