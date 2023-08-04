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Часто обращались жители: в Казани изменится схема движения автобуса №94

С 7 августа 2023 года в Казани изменится схема движения автобуса №94
Часто обращались жители: в Казани изменится схема движения автобуса №94

Катя Царева

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В Казани с 7 августа изменится схема движения автобуса, следующего по маршруту №94, который соединяет Дубравную и ж.м. Привольный. Сообщается, что на маршруте появятся три новые остановки: «Улица Усердная», «Новая», «Улица Тамчы».

Автобус будет следовать в прямом направлении от ж. м. Привольный по улице Усердной, Тамчы, Усердной, через ж. м. Привольный и далее проследует по маршруту без изменений.

В Комитете по транспорту Казани было принято решение об изменении маршрута из-за частых обращений жителей поселка Вишневка.

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